Яке взуття одягати до суконь: найкращі образи для літнього сезону

Коли на вулиці спека, всі ми обираємо сукні, оскільки в них ми себе комфортно почуваємо. Окрім того, сукня не потребує особливої стилізації, варто підібрати лише відповідне взуття.

Коли йдеться про створення модних образів, то не в останню чергу роль відіграє взуття, пише 24 Канал. Сандалі зроблять образ практичним, балетки додадуть романтичності, а кеди дозволять вам почувати себе увесь день зручно та комфортно.

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Ми вже розповіли вам у матеріалах про модне літнє взуття на 2023 рік, а тепер лише уточнимо, з яким саме взуттям можна носити сукні в спекотну пору року.

Кеди

Одягайте класичні білі чи чорні кеди до однотонних суконь простого крою в однотонному відтінку. Найкраще буде, якщо сукня і взуття будуть одного кольору. Також дівчата доволі часто одягають кеди під плаття у квітковий принт.

Балетки

Балетки з бантиками чи у стилі Мері Джейн чудово поєднаються з будь-якими сукнями. Але найкраще вони пасують до коротких суконь.

Сандалі на зав’язках

Зараз популярності набирають лаконічні сандалі на зав’язках. Вони чудово пасують до трикотажних суконь, сарафанів та довгих суконь довжини максі.

Босоніжки на підборах

Для святкових та вечірніх виходів стилізуйте сукні з босоніжками на підборах. Виглядають такі образи завжди елегантно та дуже стильно.

Класичні сандалі

Минулі роки був особливий бум на сандалі від Chanel. Зараз таке взуття не є сильно популярним, втім модниці все ще довершують ними свої образи.

Чоботи

Чоботи рідко хто наважується одягнути влітку, втім такі образи виходять доволі бунтарськими та ефектними. Поєднайте ковбойські чоботи з сукнею в квітковий принт та отримаєте чудовий та неповторний look.