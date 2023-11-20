Чорне пальто – найпопулярніший верхній одяг осені: добірка образів, які ви захочете повторити

Стилісти лагідно кажуть, що краще за чорне пальто може бути лише чорне пальто. Воно виглядає неймовірно елегантно, а ще з ним можна створити безліч кежуальних аутфітів.

Класичне чорне пальто в чоловічому стилі – головний мастхев осені. Якими б не були сезонні тенденції, чорне пальто завжди буде актуальним та модним. Це позачасова річ, яка була модною, є і залишиться ще затребуваною в майбутньому.

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І хоч чорне пальто не зовсім легке в носінні, оскільки потребує постійного догляду липкими роликами, втім мати його у своєму гардеробі – це особливий шик.

Українська стилістка розглянула кілька ефектних образів з чорним пальто, які ви зможете легко відтворити. Носіть цієї осені пальто з чорним лонгслівом, блакитними джинсами та чорними чоботами на підборах.

Також стилізуйте пальто з кросівками та штанами палаццо. Важливо лише, аби штанина повністю закривала ногу, оскільки в холодну пору голі щиколотки виглядають не дуже доречно.

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Для теплого образу обирайте светр з горловиною сірого кольору та поєднуйте його з чорними штанами. Гарно виглядає структуроване пальто на ґудзиках з блакитними джинсами та білими кросівками.

Не бійтеся одягати в холодну пору білі штани. Вони особливо красиво виглядають в тандемі з чорною водолазкою та пальтом.

Іфнлюенсери вже давно довели, що бейсболки чудово пасують до розслаблених аутфітів та чорного пальта, тож на собі зможете відтворити аналогічний аутфіт.

Спробуйте трохи поекспериментувати та додати до свого образу шапку чи светр поверх пальта або ж поєднати верхній одяг з короткою мініспідницею та лоферами, як це зробила Гейлі Бібер.

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