Які кольори найкраще пасують до джинсів: ефектна добірка

Здається, що до джинсів пасують всі кольори. Це безумовно так, втім є певні відтінки, які найкраще виглядають в парі з блакитними чи синіми джинсами.

Fashion 24 переглянув найкращі публікації стильних модниць та обрав кілька образів, які ви можете повторити за власним бажанням. Придивіться до цікавих кольорів та спробуйте їх також поєднати у своєму аутфіті.

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Червоний

Цей колір цього сезону є дуже популярним. Та незалежно від трендів, він належить до базової основи, тож чудово поєднається з блакитними джинсами.

Блакитний

Монохромне вбрання доволі красиво виглядає, тож поєднання верху та низу в блакитному кольорі виглядатиме стильно та модно.

Білий

Усі відтінки білого чудово стилізуються в літніх образах в парі з блакитними джинсами. Для кращого ефекту додавайте білу сумку чи окуляри з білою оправою.

Чорний

Поєднуйте блакитний колір джинсів в парі з чорною майкою, футболкою чи сорочкою. Ефектним доповненням стануть босоніжки чи слінгбеки разом з чорною сумкою.

Ніжно-жовтий

Відтінок топленого вершкового масла цього сезону в тренді. Поєднуйте футболку чи блузу оверсайз разом з блакитними джинсами та довершуйте look золотистими прикрасами.

Та не забувайте, що до джинсів пасують будь-які кольори – від базових до нюдових чи яскравих. Ми лише зібрали для вас найактуальніші поєднання, які ви можете повторити на собі.