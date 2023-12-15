Прозорі сукні – тренд Нового року: ефектна добірка, яка вас вразить

Напередодні свят наші образи не обходяться без мерехтливих деталей – леліток, блискіток чи камінців. Та разом із цим в моді є ще одне вбрання, яке додає розкоші – це прозорі сукні.

Прозорість стала провідним трендом у 2023 році, однак це не нововведення, оскільки прозорі вставки на виробах та сукнях були модними у попередні роки також.

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У моді не лише прозорі сукні, але й топи, спідниці та штани. Останнє вбрання активно вривається в тренди та вже застосовується модницями в парі з подовженими жакетами. Це один із красивих новорічних образів, в якому ви точно будете сяяти.

Прозоре вбрання з’явилося в колекціях Miu Miu, Fendi, Valentino, Lanvin, Nensi Dojaka та багатьох інших. Дизайнери довершували прозорі сукні лелітками, мінімалістичними камінцями, флористичними візерунками чи принтом polka dot.



Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle



Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle



Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle



Прозоре вбрання від світових брендів / Фото Elle

Прозорі сукні часто на собі приміряють Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Емілі Ратажковскі, Меган Фокс та багато інших знаменитостей чи модних інстаграм-блогерів.

Напередодні новорічних свят саме такі сукні стануть фаворитами. Щоб не виглядати вульгарно, ви можете доповнювати плаття білизною чи боді або ж одягати зверху жакет.

Прозорі сукні є самодостатніми, тож не варто переобтяжувати образ зайвими аксесуарами та прикрасами. Нехай ваш аутфіт залишається мінімалістичним, а увесь wow-ефект сукня візьме на себе сама.