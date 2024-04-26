Ці сукні захоплять всіх: як виглядають найкрасивіші варіанти на весну

Сукня у весняно-літній сезон – це те, без чого не обійтися жодній дівчині. Вони складали значну частину подіумних образів, тож точно мають оселитися в нашому гардеробі. Під час показу колекцій дизайнери представили неймовірно красиві варіанти від драпірування до сітки.

Бренди створили таку цікаву когорту суконь, які задовольнять потреби будь-якої модниці. Все, що вам залишиться обрати – вдале взуття.

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Драпірування

Ця тенденція в одязі є дуже популярною навесні, тому радимо додати сукню з драпіруванням до свого гардероба.

Червоний колір

Цей колір є одним із найголовніших у 2024 році, тому не варто обходити увагою сукні в насичено-червоних відтінках. Фасон та довжина можуть бути будь-якими, важливо лише обрати популярний колір.

Пір’я

Текстура цього сезону буде дуже важливою у лінійці суконь, тому важливо обирати щось з пір’яною обробкою.

Babydoll

На весняно-літній сезон робіть ставку на лялькові сукні. Звертайте увагу на пишні спідниці, деталі з рюшами та шари з пінистою тканиною.

Бахрома

Чимало відомих брендів представили сукню з бахромою. Можете обирати довжину міді чи максі. В обох випадках фасони виглядають цікаво та стильно.

Білий колір

Сукні білосніжного кольору завжди будуть в моді. Інвестуйте в цікавий чи елегантний фасон, який зможете приміряти влітку на будь-яку подію. Експерти радять шукати сукні з вирізами, пишними спідницями, вирізами на спині та заниженою талією.

Щодо взуття, то обирайте чоботи на підборах, туфлі чи босоніжки. Деяким сукням підходять лофери, балетки чи навіть кросівки. Важливо орієнтуватися на фасон, щоб розуміти, яке взуття буде личити платтю найбільше.