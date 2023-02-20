Вічний гардероб: 5 порад, які допоможуть зрозуміти, що річ ніколи не вийде з моди
Джерело:Elle
Все частіше модниці задумуються про стійку моду і турботу про довкілля. Тепер важливо спочатку скласти базу в гардеробі, яка прослужить нам кілька років, а тоді вже покупки трендових речей. Як зрозуміти на які речі треба зробити ставки та що саме не вийде з моди – дивіться у матеріалі.
Мода примхлива, оскільки з сезону в сезон з’являється чимало речей, які постійно хочеться додати до свого гардероба. Однак у fashion-індустрії є речі, які довго тримаються на плаву.
Читайте також 5 трендових жакетів, які повинна мати у своєму гардеробі кожна дівчина
Вбрання, яке перевірене часом
Деякі речі вже пройшли перевірку часом, тож не лише зараз залишаються актуальними, а будуть популярними навіть через роки. До прикладу, до цього списку входить сумка Hermès Kelly чи твідовий жакет від Chanel.
Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle
Функціональність речей
У моді "виживають" лише найпрактичніші речі. З часом вони переходять у категорію вічної класики. Свій статус функціонального вбрання вже давно завоювала біла сорочка оверсайз. Її можна носити з будь-яким низом на верхом, оскільки варіантів її стилізації є безліч.
Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle
Базові кольори та класичний силует
Речі класичного силуету та базових кольорів служать нам найдовше. Вони легко поєднуються зі всім, тому можуть бути в нашому гардеробі роками. До прикладу, класичне двобортне пальто немає терміну придатності. Воно таке ж актуальне, як і кілька років тому.
Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle
Витвір мистецтва
До цієї добірки речей належать речі, які є частиною арт-об’єктів. Сюди належить категорія речей, які є поза часом та модою і є справжніми витворами мистецтва.
Речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Elle
Якість
Річ, яка ніколи не вийде з моди – якісна річ. Вона точно вам слугуватиме роками, тому всі в один голос кажуть, що краще придбати якісну сумку та взуття, аніж дешеву річ, яку доведеться на наступний сезон змінювати.