Трендові аксесуари 2024 року: що варто придбати всім модницям

Прикраси суттєво впливають на наш образ, тому їх точно не варто забувати додавати до різних варіантів вбрання. Сережки підкреслюють риси обличчя, а ланцюжки, персні та браслети – стиль одягу та додають індивідуальності.

Довгі висячі сережки можуть візуально подовжити кругле обличчя, а сережки-кільця додадуть об'єму тонкому обличчю. Намисто та ланцюжки привернуть увагу до шиї та зони декольте. Короткі намиста можуть підкреслити лінію шиї, а довгі – створити ілюзію стрункішої фігури.

Зверніть увагу Селянська хустинка – модний головний убір літа: цікава добірка образів

Трендові прикраси 2024 року

Допомогти збалансувати вигляд рук та додати акцент на зап'ястя можуть браслети та годинники. Тонкі браслети мають елегантний та ніжний вигляд, а от масивні браслети додадуть образу сміливості.

Це ж стосується й перснів. Делікатні вироби можуть виглядати вишукано, а великі персні створять яскравий акцент в аутфіті. Не менш важливим є й матеріал прикрас. Класичні золоті чи срібні прикраси відповідають за елегантність, а вироби з бісеру чи натуральних матеріалів підкреслюють природність і автентичність.

Українська стилістка розповіла про найкрасивіші прикраси, які варто додати до свого гардероба, щоб виділитися та довершити образ.

Масивні сережки – здатні надати базовому вбранню особливих акцентів;

– здатні надати базовому вбранню особливих акцентів; Цікаві персні – обирайте їх для того, щоб змістити фокус на руки та продемонструвати свій стиль;

– обирайте їх для того, щоб змістити фокус на руки та продемонструвати свій стиль; Чокери – цього року вони знову в моді, тому доповнюйте ними корсети чи сукні;

– цього року вони знову в моді, тому доповнюйте ними корсети чи сукні; Щось кольорове та квіткове – пасуватиме до яскравого й кольорового літнього вбрання;

– пасуватиме до яскравого й кольорового літнього вбрання; Моносережка, кафи – додадуть образу особливого ефекту та підкреслять ваше відчуття стилю;

– додадуть образу особливого ефекту та підкреслять ваше відчуття стилю; Перли – класика, яка завжди буде залишатися в моді.



Модні прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna



Красиві прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna



Трендові прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna

Актуальні прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna



Стильні прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna



Модні прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna



Трендові прикраси для дівчат / Фото @stylist.inna

Ви могли цього й не знати, але насправді прикраси додають впевненості в собі. Вони є важливою складовою самовираження та можуть вплинути на те, як ви себе подаєте іншим та те, як вас бачать оточуюючі.