3 сукні, які ніколи не вийдуть з моди: чарівні приклади вбрання

Цього року вибір суконь просто вражає. Дизайнери представили чимало цікавих фасонів, які активно приміряють на собі інстаграм-модниці. Та якими б не були тренди, в моді є кілька суконь, які ніколи не вийдуть з моди.

Усі ми знаємо про базовий гардероб, який з року в рік налічує в собі одні й ті ж позиції серед вбрання, пише 24 Канал. До таких "вічних" суконь належать кілька моделей, які не втрачають актуальності незалежно від сезону.

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Мінімалістична чорна

Такий фасон дівчата дуже люблять. Хоч така сукня й виглядає просто та лаконічно, вона доволі стильна. Носити її можна як з кросівками і джинсовою курткою, так і босоніжками на підборах та красивими прикрасами. Таке плаття елегантно підкреслює талію та видовжує силует.

Трикотажна

Ця універсальна тканина популярна не лише в холодну пору року, але й влітку. Якщо взимку ми обираємо теплі трикотажні сукні на довгий рукав, то влітку інфлюенсерки обирають короткі плаття, в яких можна себе комфортно почувати в теплу пору року. Кендалл Дженнер одягнула мінісукню сірого кольору, яку поєднала з чорними босоніжками та стьобаною сумкою.

Сукня-комбінація

Така сукня залишається у списку трендів вже багато років. Білизняний фасон чудово підходить для теплих літніх днів та гарно поєднується з балетками, сандалями чи босоніжками на підборах. Обирайте для себе класику – сукню чорного, білого чи коричневого кольору, або ж приміряйте яскраве плаття, яке відсвіжить вас.