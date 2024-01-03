3 святкові сукні, які ви зможете одягнути багато разів: стильні образи від Емілі Сіндлев

Модна блогерка з Данії відома всім своїми кольоровими образами. Дівчина вміє бездоганно поєднувати кольори та показує найрізноманітніші образи – від кежуальних виходів до романтичних образів у сукнях.

Новий рік вже минув, але це не означає, що нам треба забувати про святкові сукні, пише 24 Канал. Носити ефектні плаття можна увесь рік, все залежить лише від місця подій, куди ви плануєте одягнути сукню.

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На прикладі Емілі Сіндлев ми обрали 3 сукні в базових кольорах, які ви зможете носити в будь-яку пору.

Червона сукня

Червоний став головним кольором осінньо-зимового сезону. Втім він не збирається збавляти обертів, тож буде нас тішити ще впродовж 2024 року. Та попри шалену популярність червоного, цей колір належть до класики, тож ніколи не вийде з моди.

Обирайте для себе твідову чи трикотажну сукню на довгий рукав чи на бретельках та доповнюйте яскравим пальто. Також не забувайте про "вічний тренд" – плаття-бюстьє, яке можете поєднати з чокером чи мереживними рукавичками.

Чорна сукня

Без чорного плаття нам не обійтися ніяк. Попри свій строгий колір, жодне свято не обходиться без цієї стильної сукні. Емілі Сіндлев показала на собі стильний образ в короткому платті з відкритими плечима на довгий рукав та у велюровій сукні з рукавичками. Обидва варіанти залишаться актуальними незалежно від сезону.

Біла сукня

Знайдіть для себе свою ідеальну сукню розслабленого крою, яка буде пасувати і під туфлі на підборах, і під кросівки. Важливо, аби вам у ній було комфортно рухатися та одягати в будь-який момент – від прогулянки з подругою в парку до вечері в ресторані з коханим.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Такі ідеальні сукні є в Емілі Сіндлев. Вона приміряла на собі плаття з хустинкою та сукню-сорочку на довгий рукав. Фасони цих суконь стануть вашими надійними союзниками на весняно-літній сезон.