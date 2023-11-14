Ефектна добірка курток, які будуть модними цього сезону: що носять інфлюенсери

Якщо ви досі не підібрали верхній одяг на сезон, за допомогою можна звернутися до інфлюенсерів. Пропонуємо добірку верхнього одягу, який буде модним наприкінці осені й на початку зими 2023.

Кожен новий вихід інфлюенсерів – це можливість взяти до уваги певний елемент гардероба. Осінь наближається до кінця, тому важливо знайти комфортний і стильний верхній одяг на цей сезон, пише 24 Канал.

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Який верхній одяг обрати

Серед курток вдалим варіантом на сезон буде стьобана куртка. Вони бувають різної довжини та малюнку, а різноманіття дає можливість обрати найкращий варіант саме для себе. Модний аутфіт у стьобаній куртці продемонструвала Аліна Френдій.

Шкіряні куртки, жакети та пальта – незмінний тренд осіннього сезону. По-новому виглядають шкірянки у вінтажному стилі. Їх можна поєднувати з прямими широкими штанами, лоферами та чоботами уггі.

Поки зима не настала, саме час вигуляти куртки з деніму. Вони практичні та дуже популярні. З джинсовою курткою можна створити як багатошаровий стильний образ, так і denim total look.

Особливе місце у трендах цього року посідає сірий колір. Будь-який верхній одяг саме цього приглушеного відтінку матиме стильний вигляд, вважають інфлюенсерки. Найчастіше вони обирають пальта, кардигани, подовжені жакети.