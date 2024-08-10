Кожної осені в моду входять цікаві варіанти кросівок, які ідеально поєднуються з жакетами, шкірянками, тренчами, пальтами та куртками.
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Взуття Adidas Samba і Gazelle залишаються на основних позиціях у трендах, Ontisuka Tiger Mexico дебютує в новому кольорі, а забуті Nike Cortez повертаються.
Adidas Samba і Gazelle
Ці кросівки є в гардеробі чи вішлісті кожної модниці. Вони зручні та універсальні, тож підходять до будь-якого гардероба. Робіть ставку на пастельний відтінок, який легко зі всім поєднається, втім можна робити вибір на акцентних яскравих кольорах.
Модні кросівки осені / Фото Elle
New Balance 530
Кросівки виготовлені з сітчастого матеріалу вперше з’явилися на ринку на початку 1990-х років. Спочатку вони були призначені, як взуття для бігунів, але зараз є одними з найпопулярніших. Їх носить Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер і Белла Хадід.
Трендові кросівки осені / Фото Elle
Nike Cortez
У моду грандіозно повертається взуття Nike Cortez. Їх часто носили навесні іспанські чи португальські інфлюенсери, а вже восени вони отримають свою найбільшу популярність. Обирайте взуття рожевого, червоного, зеленого чи синього кольору.
Стильні кросівки осені / Фото Elle
Onitsuka Tiger Mexico 66
Вже наступного сезону в моді будуть кросівки з металічним блиском, однак актуальними також будуть класичні жовті пари з чорними смугами.
Трендові кросівки осені / Фото Elle
New Balance x Miu Miu 530 SL
Ці кросівки є в списку всіх модниць. Бренд New Balance створена в співпраці з брендом Miu Miu. Замшеві пари на плоскій підошві захоплюють ретроестетикою і шнурками, що нагадують вітрильні вузли.
Ефектні кросівки осені / Фото Elle
Щоб не створити старомодного вигляду, треба відмовлятися не лише від вбрання, але й від взуття, яке теж може бути антитрендовим. Більше читайте в нашому матеріалі.