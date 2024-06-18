З чим носити білий колір влітку: Андре Тан назвав найкращі поєднання

Український модельєр Андре Тан не забуває про свою рубрику з порадами та розповів, які кольори найкраще пасують до білих речей.

Андре Тан часто ділиться зі своїми підписниками головними трендами чи антитрендами сезону. Він дає цінні рекомендації щодо того, що варто одягати та яких речей треба уникнути. Цього разу він розповів про колірні поєднання взявши за основу найпопулярніший колір літа – білий.

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За його словами, саме білий є безпрограшним варіантом для літнього гардероба, оскільки вдало поєднується з багатьма іншими кольорами. Дизайнер підготував кілька ідей стилізацій кольорів, які мають чудовий вигляд.

З яким кольором поєднується білий

Білий + молочний – ніжне поєднання, яке подарує відчуття затишку та комфорту.



Білий колір поєднується з білим / Фото з інстаграму Андре Тана

Білий + небесно-блакитний – ніжна класика, яка завжди актуальна.



Білий колір поєднується з блакитним / Фото з інстаграму Андре Тана

Білий + вершково-жовтий – тепле й сонячне поєднання, яке на піку популярності.



Білий колір поєднується з жовтим / Фото з інстаграму Андре Тана

Білий + рожевий – ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким.



Білий колір поєднується з рожевим / Фото з інстаграму Андре Тана

Білий + помаранчевий – яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить нікого непоміченим.



Білий колір поєднується з помаранчевим / Фото з інстаграму Андре Тана

Білий + бежевий – універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардероба.



Білий колір поєднується з бежевим / Фото з інстаграму Андре Тана

Білий + червоний – яскраве поєднання, яке підкреслить жіночність і додасть образу грайливості.



Білий колір поєднується з червоним / Фото з інстаграму Андре Тана

Загалом білий колір є настільки універсальним, що його зовсім не варто боятися поєднувати з будь-якими кольорами. Це така ж безсмертна класика, як і чорний колір, який гарно стилізується зі всіма можливими відтінками.