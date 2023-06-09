Які поєднання кольорів ніколи не вийдуть з моди та завжди будуть актуальними: стильна добірка

У моді вже за тривалий період між собою міцно закарбувався тандем кольорів, які ніколи не вийдуть з моду та будуть актуальними в будь-яку пору року.

Кожен сезон представляє модній аудиторії не лише трендове вбрання, але й кольори. Втім, якими б стильними вони не були, мода на них з часом все одно згасає, тоді як з нами залишаються кілька кольорів, які є актуальними незалежно від сезону.

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Якщо в холодну пору року ми любимо міксувати гірчичні та бордові відтінки, то в теплу пору року віддаємо перевагу всім відтінкам білого та бежевого, легко поєднуючи між собою.

На модних показах бренди представили чимало яскравих кольорів та їхніх стилізацій: червоний з рожевим, смарагдовий з чорним, ліловий з жовтим. Втім існують не лише тренди, але й незмінна база кольорів, яка буде актуальною завжди та скрізь.

Три поєднання кольорів, які завжди будуть в моді

Чорний + білий

Промоніторши акаунти популярних інфлюенсерів, ви переконаєтеся в тому, як вони на своєму прикладі доводять, що мікс чорного та білого – класичне поєднання, яке підійде для будь-якої нагоди. Це можуть бути як і щоденні походи в офіс, так і образ на зустріч з подругою чи на святкову подію.

Поєднання світлих відтінків

Відтінки бежевого та білого в одному образі – це дуже красиво, стильно та досить таки по-літньому. Ці відтінки елементарно поєднуються між собою та виглядають дуже елегантно.

Червоний + чорний

Від книги Стендаля "Червоне і чорне" до української пісні "Два кольори" – поєднання цих кольорів було оспівано багато років тому, а його актуальність у світі моди залишається беззаперечною.