Абсолютний фаворит модниць: найкращі сукні в білому кольорі на літній сезон

Сукня білого кольору – найнеобхідніша річ в нашому гардеробі. Всі ми знаємо про популярність чорної сукні, однак не варто забувати про плаття білого кольору, яке є актуальним у весняну пору року. Така сукня є однією з найгучніших трендів весни.

Білі сукні є доволі цікавими та дають можливість створити цікаві й небанальні образи. Відомі бренди продемонстрували варіанти в довжині міні та сукні міді й максі з невагомих тканин.

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Дизайнери, як завжди, звернулися до гри з формами, текстурами й тканинами та зробили ставку на поєднання кількох трендів в одному вбранні. Серед колекцій виділялися в’язані сукні, моделі з тюлю чи мережива.

А ще новий подих білим сукням додали об’ємні деталі: рюші, пір’я, бахрома чи квіти. Вони додають платтям романтичності та грайливості. Такі вироби представили бренди Mugler, Valentino, Akris і Coperni. Не варто забувати про популярну цього року техніку драпірування. Такі плаття можуть стати мастхевом літнього сезону.

Щодо способів стилізування, то тут бренди радили або створювати total white look, поєднуючи з іншими білими речами. Образи в монохромі завжди виглядають стильно й доречно. Втім їх завжди можна доповнити яскравими елементами гардероба – червоними туфлями чи сумкою в леопардовий принт.



Трендові сукні в білому кольорі на літо 2024 / Фото Elle



Актуальні сукні в білому кольорі на літо 2024 / Фото Elle



Трендові сукні в білому кольорі на літо 2024 / Фото Elle



Модні сукні в білому кольорі на літо 2024 / Фото Elle



Трендові сукні в білому кольорі на літо 2024 / Фото Elle

Загалом, біла сукня – це класика, яка ніколи не виходить з моди. У спекотні дні вона набагато актуальніша, ніж чорна сукня, яка притягує сонячні промені. Також плаття в білому кольорі підходить на будь-який випадок – для буденних літніх прогулянок чи вечірок. Біла сукня є мастхевом у літньому гардеробі через свою здатність адаптуватися до різних стилів і подій.