Яке взуття пасує до класичних штанів: 5 найкращих варіантів

Класичні широкі штани – це стильне вбрання на літо завдяки вільному крою та легкому силуету, з яким можна створювати різноманітні модні образи. Впізнавальною рисою класичних штанів є вінтажний маскулінний крій, типовий для 1980-х років.

Бажаними такі штани роблять висока талія та нейтральні кольори. Щоб влучно відповідати трендам, варто знати з чим поєднувати такі штани. Є 5 варіантів стильного вбрання, яке гарно поєднується з класичними штанами.

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Човники на підборах

Дуже довгі штани бездоганно поєднуються з класичними човниками на підборах зі звуженим носком. Таке взуття ідеально підходить для довгих виробів на високій посадці.



Модні образи з взуттям на літо 2024 / Фото Vogue

Босоніжки

Легкі кремові штани в поєднанні з жакетом варто поєднувати з босоніжками та ремінцем. Колір костюма може бути будь-яким, оскільки взуття пасуватиме до різноманітних речей.



Стильні образи з взуттям на літо 2024 / Фото Vogue

Балетки

Не бійтеся поєднувати широкі штанини з класичними балетками. Виглядатиме такий образ вишукано та зручно. Стилісти лише радять звернути увагу на комбінацію пастельних кольорів.



Красиві образи з взуттям на літо 2024 / Фото Vogue

Шльопанці

Таке взуття можна носити на відпочинку чи в навіть одягати в офіс. Можете одягати штани на низькій посадці та поєднувати зі шкіряними плетеними шльопанцями.



Стильні образи з взуттям на літо 2024 / Фото Vogue

Кеди

Кеди ідеально доповнюються до штанів на високій посадці та добре римуються з сорочками, футболками поло та лонгслівами.



Ефектні образи з взуттям на літо 2024 / Фото Vogue

Широкі та довгі штани також можна поєднати з мюлями, лоферами, в’єтнамками, взуттям на танкетці, балетками в сітку чи Мері Джейн.