4 пари взуття, які треба придбати до Великодня: модна добірка

У цьому сезоні нас чекають несподівані тенденції серед вибору взуття, втім все ж таки до свят пропонуємо вам зосередити увагу на класиці та придбати взуття, яке добре підійде під вишукані образи.

16 квітня в Україні святкують Великдень, пише 24 канал. Спеціально до свят редакція Fashion 24 склала невеличкий гід із верхнім одягом, вбранням та взуттям, яке варто купити принагідно до свята.

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Ми обійшли боком новомодні тенденції та зупинилися на золотому стандарті – взутті, яке вже є у наших гардеробах, або якщо ні – то купівля чобіт, лоферів чи балеток прослужить вам кілька років.

Чоботи на підборах

Вишукані чорні чоботи з гострим чи квадратним носком на підборах – ідеальний варіант для доповнення образу з сукнею чи спідницею. В моду зараз входить танкетка, тож роблячи вигідну інвестицію в майбутнє, можете звернути свою увагу і до таких підборів, які також додають зросту.

Лофери

Лофери вже міцно осіли у списку базових речей на весняний сезон, тож точно вам знадобляться для стилізації штанних чи твідових костюмів зі спідницею. Щоб створити милий образ преппі – додайте до лоферів невисокі білі шкарпетки.

Туфлі на підборах

Туфлі човники на підборах – вічна класика. І хоч в моді зараз взуття з масивною платформою і підбором у стилі Versace, втім вони досить незручні під час щоденної носки, тому краще зробити ставку на комфорт та обрати те, в чому ми точно впевнені.

Балетки

Цього сезону в моду повернулися балетки у стилі Мері Джейн. У мас-маркетах вже з’явилося безліч схожих моделей. Мінімалістичне взуття та стильне взуття у чорному кольорі з ремінцем стане вигідною інвестицією у ваш гардероб.