Підсумки 2022 року: як дизайнери та інфлюенсери підтримали Україну в час війни

2022 рік проживав з Україною цілий світ. Тема війни зачепила сферу моди. Повномасштабне вторгнення 24 лютого припало на Тиждень моди в Мілані, тож не лише знаменитості підтримали Україну виходом в синьо-жовтому вбранні, але й відомі дизайнери. Чим запам’ятався нам 2022 рік у світі моди – читайте в матеріалі.

24 лютого Росія здійнила повномасштабний напад на Україну, пише 24 канал. Країна-агресор вторглася на територію північних, східних та південних областей України та нанесла авіаційні та артилерійські удари по військових об'єктах та військовим формуванням України.

Увесь світ з першого дня почав висловлювати підтримку Україні, засуджуючи дії глави Кремля. Остронь не залишилися й всі відомі українці.

Зараз одяг – це не лише про зручність, тендендії та стиль, це певне самовираження, висловлення своєї позиції. Трагічні події в Україні торкнулися наших дизайнерів, які в перші місяці війни допомагали армії коштами та одягом. Знамениті моделі та інфлюенсери фінансово долучалися до допомоги, а всесвітньо відомі дизайнери присвячували покази Україні.

Як іноземні дизайнери та інфлюенсери підтримали Україну

Відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані став першим модельєром, який підтримав Україну у боротьбі проти російських окупантів. Він вирішив не використовувати музику під час свого шоу та провів показ у тиші.

Креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен підтримав Україну. Він не лише пожертвував гроші, але й зазначив, що пишається та надихається нашою нацією.

Модний дім Balenciaga провів показ нової колекції у Парижі, присвятивши його Україні. На кожного гостя чекала синьо-жовта футболка. Її на собі приміряла Белла Хадід та Сальма Гайєк.

Шведська модель Ельза Госк одна з перших висловила своє співчуття Україні. "У мене розривається серце від того, як світове керівництво спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Моє серце з усіма вами, Україно, жінками, дітьми, бідними сім’ями, які найбільше постраждали", – написала манекенниця.

Україну підтримали знамениті сестри клану Кардашян-Дженнер. Усі вони висловили підтримку нашій країні. Зірка серіалу Кім Кардашян публікувала світлини нашого президента у своїх інстаграм-сторіз з 300-мільйонною аудиторією підписників.

Американська модель Белла Хадід наприкінці лютого обіцяла українцям перерахувати частину своїх коштів на нагальні потреби. Згодом до її рішення долучилася сестра Джіджі Хадід.

До підтримки України долучилася Вікторія Бекхем, Вєра Вонг, Клаудія Шиффер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших.

Від багатьох країн Україні надходила зброя, гуманітарна допомога, знаменитості жертвували гроші, а відомі інфлюенсери усіляко привертають увагу до цинічної повномасштабної атаки росіян.

Так, знаменита пара з Нью-Йорка, що відома за псевдонімом Young Emperors – вийшла у світ в образах, що складаються з кольорів українського прапора.



Інфлюенсери підтримали Україну в час війни / Фото з Instagram

Активно підтримувала Україну німецька інфлюенсерка Леоні Ганне. Вона одягнула синій костюм в парі з жовтими чоботами та сумкою. Згодом вона одягнула блакитно-жовту сукню з бахромою та пір'ям.



Інфлюенсери підтримали Україну в час війни / Фото з Instagram



Інфлюенсери підтримали Україну в час війни / Фото з Instagram

Модель Майя Малнер одягнула синій комбінезон з жовтим пальто. Шведська модниця Емілі Сіндлев разом з бойфрендом пройшлася вулицями Парижа в образах, які складаються з блакитно-жовтих кольорів.



Інфлюенсери підтримали Україну в час війни / Фото з Instagram



Інфлюенсери підтримали Україну в час війни / Фото з Instagram

Як українські дизайнери та інфлюенсери підтримали країну

У перший день війни дизайнер відомих на увесь світ кепі та капелюхів Руслан Багінський перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень.

Згодом бренд Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорі з вишитим прапором України. Всі виручені кошти він передав до фонду Сергія Притули.

Засновниця та дизайнерка бренду СULTNAKED Мері Фуртас підтримала українську армію. На потреби ЗСУ львів’янка перерахувала 100 тисяч гривень. За кілька днів до війни fashion-фотографиня зробила аналогічний внесок.

Перебуваючи у Мілані інфлюенсери Аліна Френдій і Таня Кодзаєва вийшли на вулиці міста з синьо-жовтим стягом на підтримку нашої держави. Дівчата привертали увагу всього світу до цинічного вторгнення Росії в Україну.



Інфлюенсери підтримали Україну в час війни / Фото з Instagram

Андре Тан вирішив допомогти українцям, які залишилися в складній ситуації через російсько-українську війну, тож почав шити теплі куртки, спальні мішки, флісові кофти, штани та бронежилети.

Інфлюенсерка Таня Парфільєва також допомагала українській армії. Разом зі швачками вона створювала флісові кофти та балаклави.

Разом з командою дизайнер Іван Фролов зібрав 20 тисяч євро на пошиття бронежилетів. Українська модель Аліна Байкова, яка живе та працює в США зібрала 300 тисяч доларів на допомогу українським біженцям.

Бренд Kachorovska почав шити берци для військових. Засновниця бренду The Coat Катя Сільченко створила патріотичне взуття, гроші від продажу яких передала постраждалим від війни дітям та жінкам.

Український бренд One by One з перших днів війни почав шити для наших захисників бронежилети та розгрузки. Згодом вони придбали машини для військових.

Бренд вишиванок 2KOLYORY активно допомагав нашим захисникам. На передову засновники бренду передали кілька сотень безкоштовних плитоносок.

Український бренд аксесуарів the KODE презентував блакитно-жовту сумку, всі кошти з якої перерахували до ЗСУ.

16 травня дизайнерка Ліля Літковська показала у Лондоні свою колекцію одягу. Вона презентувала образи з жовтими пов’язками на руці, які носять українські військові. У її колекції були представлені балаклави та жилети, що схожі до бронежелетів, які захищають наших воїнів на фронті. Наприкінці вона вийшла з плакатом "Help Mariupol, Azovstal now".

Як відомі глянці підтримали Україну

На третій день війни чимало глянців Vogue з різних країн висловили свою підтримку. У своїх соціальних мережах вони публікували дописи про напад Росії на Україну. Деякі видання Vogue опублікували номер 1945 року, яке знаменувало кінець Другої світової війни з блакитним небом, без військових літаків.

Французьке модне видання Vogue не залишилося осторонь від буремних подій в Україні та присвятило свій номер свободі.

Підтримати українських колег вирішила французька редакція Elle. На обкладинку вони помістили дівчину з блакитно-жовтим прапором на плечах, з пов’язкою та намальованими на обличчі прапорами України.

Темою березневого номера португальського Vogue також стала Україна. На обкладинці глянцю зображені кілька моделей у жовтих образах, позуючи на тлі синього неба та чорних гір з соняшниками в руках. Усі вони символізували не лише втому, але й стійкість.

Грецьке видання Marie Claire представило на обкладинці глянцю журавля – улюбленого птаха українського народу, він є символом любові до рідної землі.

Чеське видання Elle презентували цифрову обкладинку, на якій зобразили сумну та заплакану українку.