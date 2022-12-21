Як зберегти жіночність у зимових образах: бездоганні варіанти

Взимку всі ми любимо загорнутися у теплий светр та шарф, а зверху одягнути пуховик, немов ковдру. Такий образ точно захищає нас від вітру та холоду, але забирає всю жіночність.

Виглядати жіночно взимку можна. Представлені образи підходять для сухої погоди, тож ви зможете їх приміряти, коли хоч трохи потепліє.

Дивіться також Велика хутряна панама – хіт зими: як її носити показує Ріанна, Белла Хадід і Емілі Ратажковскі

Верхній одяг із акцентом на талії



"Це може бути пуховик із поясом на талії або ж звичайний широкий ремінь поверх пальта. Також зараз часто крій виробів передбачає приталеність або резинку для регулювання силуету", – йдеться у дописі.



Стильні жіночі образи на зиму / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Делікатні прикраси



Мінімалістичні сережки чи персні поверх рукавичок додадуть ніжності та водночас завершеності образу. Не нехтуйте можливістю доповнити образи аксесуарами, навіть при мінусовій температурі.



Стильні жіночі образи на зиму / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Kitten heels



"Звісно, не усі погодяться навіть на невисокі підбори взимку, але для сміливих рекомендуємо чоботи чи ботфорти на стійких, делікатних підборах. Також зверніть увагу на гострий мис", – зазначили стилісти.



Стильні жіночі образи на зиму / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні жіночі образи на зиму / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Сукні та спідниці (з цупкіших матеріалів)

Не бійтеся урізноманітнювати свої образи поясними виробами. Для цього варто обрати всього лише тепліший матеріал, як-от шерсть, шкіра, цупкий трикотаж, кашемір, а також можна доповнити низи високим взуттям, що заходитиме під виріб, захищаючи вас додатково від холоду.



Стильні жіночі образи на зиму / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Динамічні матеріали в образі



"Навіть шовку та сатину знайдеться місце у зимовому гардеробі. Такі фактури додадуть образам легкості та витонченості, особливо в поєднанні з структурованими денімом чи шкірою", – йдеться в дописі.



Стильні жіночі образи на зиму / Фото з інстаграму Pump Your Studio