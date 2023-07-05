Як виглядати в одязі дорого: прості секрети, які треба знати кожній дівчині

Дорогий образ не обов’язково повинен складатися з брендового вбрання. Інколи варто знати деякі секрети, які допоможуть отримати дорогий вигляд не витрачаючи багато коштів на вбрання.

Якщо ви будете користуватися кількома правилами, то завжди зможете отримати дорогий образ.

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Дороге на вигляд вбрання може стати вашою найкращою інвестицією. Насправді основу цього одягу складає база одягу, яка завжди є доречною.

Якісні речі

Якісне вбрання має складати основу вашого гардероба. Щоб не витрачати вдвічі більше коштів через купівлю дешевих речей, спробуйте краще придбати одну, але якісну річ.

Комбінування речей

Не варто додавати у свій гардероб принтовані штани чи сукні в леопардовий принт, якщо ви хочете при цьому мати дорогий вигляд. Вам варто робити ставку на нейтральні тони, які гарно римуються між собою. З ними ви зможете скласти стильні образи незліченну кількість разів.

Костюмний одяг

Костюмний жакет, жилетка, шорти чи палаццо дозволять вам дорого виглядати. Цього року в моді естетика Old Money, тож костюмні речі ще й ідеально впишуться до стилю "тиха розкіш".

Якісне взуття

Постарайтеся не економити на взутті та завжди купуйте на літо сандалі, балетки чи сланці високої якості.

Відмовтеся від синтетики

Синтетичне вбрання зношується набагато швидше, ніж одяг з натуральних волокон. Окрім того, синтетика швидко втрачає свій першопочатковий вигляд. Обирайте краще влітку льон або легкий трикотаж, який дозволяє дорого виглядати.