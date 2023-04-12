Трендові речі на сезон весна-літо 2023: найкраща добірка

Українська стилістка Яна Платонова вирішила розповісти про трендові позиції серед одягу на теплий період. Вона визначила головні речі, які будуть в пріоритеті цієї весни та літа.

Мода цьогоріч просто б’є ключем. Не встигаємо оговтатися від одного тренду, як за ним йдуть інші. Якщо ви хочете бути у всеозброєнні та добре знати всі тренди, радимо вам придивитися до добірки Яни Платонової.

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Стилістка зазначила, що зробила добірку найбажаніших і найпопулярніших речей серед модниць.

«Вибирайте те, що до душі і пам‘ятайте, що мода - це гра, але правила, пропорції і масштаби обираєте ви», - додала Платонова.

Металік

Вже кілька сезонів поспіль металік не сходить з радарів, тож радимо придивитися до всіх елементів гардеробу – від сукні до водолазок, сумки та взуття.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram

Сріблясті штани

З настанням тепла, поєднуйте сріблясті штани разом з білими сорочками, футболками і майками. Гарантуємо, ви отримаєте бездоганний образ.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram

Квіткові чокери

Якщо ви засумували за чокерами, то спішимо вам повідомити, що вони нарешті повернулися в моду та ще й з такою красивою квітковою аплікацією.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram

Зовнішні шви

Лонгсліви із зовнішніми швами вже захопили наші сердечка, тож радимо залишатися в тренді та придбати таку річ на весняний сезон.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram

Картаті сорочки

Сорочки в клітинку допоможуть вам створити стильний образ разом із шкірянкою. Вам доведеться всього лише пов’язати сорочку поверх джинсів.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram

Твідові жакети

Ви мабуть вже помічали, що світові модниці почали дедалі частіше з’являтися в твідових жакетах без коміру, які поєднують з балетками. Радимо цього сезону скористатися такою стильною формулою.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram

Футуристичні окуляри

Якщо хочете додати своєму образу певної родзинки – приміряйте незвичні окуляри, які виділять вас із натовпу.



Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram