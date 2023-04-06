Baggy, Cargo і Skinny: трендові джинси весни, на які варто звернути увагу

Дизайнери цього року доклали максимум зусиль, щоб додати чимало цікавих речей в гардероби модниць. Денім став дуже популярним цього сезону, тож в моді з’явилося чимало стильних джинсів, які вже активно носять всі знаменитості.

Ще трохи і весна повноцінно вступить у свої права, а базове поєднання джинсів та кросівок стане нашим щоденним мастхевом, пише 24 канал. Щоб придбати стильну та актуальну модель – радимо вам придивитися до джинсів, які найчастіше носять інфлюенсерки.

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Пропонуємо вам вивчити головні тренди в нових колекціях брендів. Наразі в тенденції є багато мішкуватих моделей, але разом із тим фешіоністи починають повертати моду на забуті джинси скіні.

Baggy

Подовжені джинси широкого крою з блакитного деніму – один із трендів весни. Модель середньої посадки вже завоювала сердечка знаменитих модниць.



Модні джинси на 2023 рік / Фото з Pinterest

Cargo

Джинси карго з масивними кишенями – кричущий тренд 2023 року. Такі джинси має у своєму гардеробі кожна модниця. Виглядають вони дуже стильно та поєднуються з великою кількістю вбрання.



Модні джинси на 2023 рік / Фото з Pinterest

На низькій посадці

Белла Хадід неодноразово доводила своїми виходами, що джинси на низькій посадці мають всі шанси увірватися у весняно-літній сезон, тож не пропустіть можливості приміряти на собі цей стильний елемент гардероба.



Модні джинси на 2023 рік / Фото з Pinterest

Skinny

Джинси скінні хоч і вважаються антитрендом, втім при правильній стилізації, ніхто навіть і не зверне на це увагу. Варто лише довершити образ високими підборами та не оголювати ногу завдяки такому відкритому взуттю як лофери чи мюлі.



Модні джинси на 2023 рік / Фото з Pinterest

З принтом

Якщо базові джинси вам вже трохи проїлися, спробуйте зробити ставку на принт. Бренд Hugo Boss навіть презентував джинсову куртку з принтом, щоб створити ефектний монохромний look.



Модні джинси на 2023 рік / Фото з Pinterest