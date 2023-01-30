Лофери, довге пальто і жакет: як виглядають найулюбленіші речі французьких модниць

Всі уже знайомі із витонченим стилем парижанок. Вони люблять мінімалістичне вбрання, лаконічні аксесуари та ледь помітні прикраси. А ще вони обожнюють базові речі, які складають основну частину їхнього гардероба.

Ніхто так не любить класичне вбрання, як французькі модниці. Вони безумовно добре розуміються на моді та трендах, втім свої повсякденні та навіть святкові образи люблять створювати на основі базових елементів гардероба.

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Редакція Fashion 24 придивилася до найпопулярніших блогерок Франції та обрала їхні найголовніші речі, з якими модні парижанки майже ніколи не розлучаються.

Лофери

Лофери – це те взуття, яке ніколи не вийде з моди. У них француженки відчувають себе не лише жіночно, але й комфортно. Навесні вони стають гарною альтернативою чоботам або кросівкам.

Довге пальто

Довге пальто – ідеальний варіант на зиму чи весну для француженок. Вони доповнюють ним будь-які свої повсякденні образи. Важливо лише, аби пальто добре сиділо по фігурі, оскільки це інвестиція у свій гардероб на кілька років.

Кардиган

Цей елемент гардеробу ввела знаменита Коко Шанель. Популярність кардиганів припала у Європі в 1950-ті роки, а вже в 1970-х роках кардигани стали популярними на увесь світ. Француженки досі вважають кардиган – своїм найвпізнаванішим вбранням.

Берет

Берет – найвідоміший головний убір, який кожному нагадує про французький шик. Дівчата люблять доповнювати беретами кежуальні образи. Також берет гарно пасує з романтичними блузами та сукнями.

Чорний жакет

Жакет є в гардеробі кожної француженки. Модниці люблять доповнювати блейзером класичні джинси з лоферами, або ж створювати монохромні образи, які дорого виглядають.