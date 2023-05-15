Як впізнати борщівську вишиванку: важлива деталь, яка вирізняє її з-поміж інших

Кожен регіон в Україні має свої особливі візерунки на вишиванках. Особливою деталлю вирізняється борщівська вишиванка з Тернопільської області. Це вишита сорочка з багатою історією.

Як виглядає борщівська вишиванка

Борщівську вишиванку дуже легко впізнати, адже на ній переважає чорний колір. За легендою, під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навклишніх сіл заприсяглися впродовж 7 поколінь вишивати сорочки тільки чорними нитками.

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Останнє покоління народилося на початку XX століття, втім після цього колір борщівської вишиванки не втратив актуальності.



Борщівська вишиванка в чорних кольорах / Фото з сайту UA Modna



Борщівська вишиванка в чорних кольорах / Фото з сайту Етнохата

Як створювали борщівську вишиванку

Для створення вишиванки використовували вибілене домоткане полотно, яке виготовляли з конопляних стебел. Саму сорочку густо розшивали чорними, вовняними нитками. Бували вишиванки з повністю чорних ниток, а бували й з іншими кольорами, але їх застосовували тільки для того, щоб виділити та підкреслити основний темний візерунок.

Крій сорочок був оздоблений спеціальними плечовими вставками. Візерунки на рукавах створювалися триярусною системою вишивки. Верхня частина найбільш густо зашита — уставка, під нею – морщинка, тобто підуставкова смуга вишивки, і орнаментація рукавів до зап’ястя, яка в різних селах району мала конкретні назви.

Борщівськими майстринями використовувалися наступні техніки вишивання сорочок: ретязь, колодки, ланцюжок, мережива і підстелений хрестик. Самих технік вишивання борщівської сорочки нараховується понад 50.



Борщівська вишиванка в чорних кольорах / Фото з сайту UA Modna



Борщівська вишиванка в чорних кольорах / Фото з сайту "Гуртівня вишиванок"

Історія борщівської вишиванки

Сучасні дослідники неодноразово знаходили у борщівській вишиванці ознаки трипільської культури. Такі ж малюнки, які перенесли на тканину, можна було побачити на глиняних глечиках, горщиках, посуді та інших виробах майстра.

Ймовірно, саме глиняні вироби трипільського часу надихнули вишивальниць на створення орнаменту борщівської вишиванки.



Борщівська вишиванка в чорних кольорах / Фото з сайту UA Modna



Борщівська вишиванка в чорних кольорах / Фото з сайту "Тернополяни"