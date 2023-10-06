Антитренди осені: цей одяг не має бути у вашому гардеробі

Якщо ви хочете залишатися стильними, то вам обов’язково треба позбуватися від речей, які виходять з моди. Лише одна річ може повністю зіпсувати ваш образ.

Антитрендових речей є не надто багато, втім важливо розуміти, що вже остаточно вийшло з моди, пише 24 Канал. Щоб не мати старомодного вигляду, передивіться до свого гардероба та позбудьтеся від речей, які не мають нічого спільного з тенденціями.

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Леопардові штани

Такі штани будуть робити ваш образ дещо дивним, тому їх краще не одягати. Якщо хочете приміряти на собі лосини чи штани, то краще оберіть класичний чорний колір, який не зіпсує ваш образ.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest

Вузький штанний костюм

Костюми з обтислим жакетом і вузькими штанами вже давно не в моді. Краще віддайте перевагу штанному костюмові з жакетом оверсайз та штанами палаццо. Такий костюм виглядає ефектно, стильно і трендово.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest

Кардиган без форми

Кардигани зараз не є сильно популярними, втім деякі моделі ще можуть вдало вписуватися у ваш аутфіт. А от від кардиганів з тонкої тканини, які не тримають форми треба обов’язково відмовитися.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest

Вінілові штани

Шкіра цього сезону в моді. У тренді шкіряні тренчі, спідниці та штани. Втім від вінілових штанів краще відмовитися. Ця річ не є актуальною. Краще оберіть для себе класичні штани, які зможете поєднати з тренчем чи пальтом.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest