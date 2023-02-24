Як виглядати дорого: найкращі образи з твідовим жакетом і джинсами

Твідовий жакет, який ввела в моду Коко Шанель, ніколи не ставав антитрендовим чи забутим елементом гардероба, втім цього року він стане справжнім хітом. Одягаючи твідовий жакет із базовими блакитними джинсами ви отримаєте неймовірно ефектний образ, який буде дорого виглядати.

Твідовий жакет – це позачасова одиниця в гардеробі. Вона самостійно працює та забирає в образі всю увагу на себе. Щільна тканина додає жакету дороговизни, тож всі образи автоматично будуть виглядати елегантно.

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Фактурні двобортні блейзери без коміра з ефектними ґудзиками чудово поєднуються з базовими джинсами та лаконічним взуттям.

Навесні твідові жакети слугують чудовою альтернативою бомберам чи джинсовим курткам завдяки теплому матеріалу.

Від появи першого твідового жакета минуло понад 100 років, а ця універсальна та елегантна річ стає все дедалі популярнішою. Fashion-інфлюенсерки стилізують молочний жакет з чорними джинсами та балетками, з блузою та білими штанами, чи з широкими джинсами.

Переважно всі одягають до жакету з джинсами балетки з бантиками від Chanel, щоб передати своїм образом дух класичного образу Модного французького дому.

Твідові речі перестали бути монополією лише бренду Chanel, оскільки його почали додавати до своїх колекцій багато брендів, втім все одно у всіх твід асоціюється лише з Коко Шанель.

Окрім джинсів чи штанів, твідовий жакет ви можете доповнювати мініспідницею з тієї ж тканини, якщо хочете створити вишуканий look.