Три речі, які допоможуть вам дорого виглядати: розкішна добірка

Щоб справити враження на оточуючих, варто мати у своєму гардеробі кілька речей, які виділятимуть вас із натовпу. Кожна дівчина хоче виглядати на максимум, тож ми розповімо, як одягнутися, щоб виглядати красиво, стильно і дорого.

Вам не потрібні дуже дорогі речі, щоб розкішно виглядати, пише 24 канал. Зверніть увагу всього лише на 3 елемента гардероба, які автоматично створюють ефектний образ.

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Стиль – це більше, ніж мода. Саме ваш стиль робить вас унікальною. Відмежуйте себе від паєток, асиметричних речей та бантиків. Це хоч і модно, втім не дасть вам такого розкішного ефекту, як кілька речей, які створюють елегантний вигляд.

Жакет

Така річ як жакет – вже давно почала складати основу наших образів. Ми поєднуємо його з джинсами, спідницями та сукнями. Обирайте модель розміру оверсайз, мінімалістичного крою та в нейтральних кольорах. Дорого завжди виглядають білі, сірі та чорні жакети. Втім, якщо хочете кольору – не відмовляйте собі в цьому задоволенні.

Взуття на підборах

Туфлі чи босоніжки на підборах завжди виглядали стильно та ефектно. Радимо вам звертати увагу на гостроносі моделі на прикладі взуття Леоні Ганне, на мінімалістичних туфлях із замші чи цікаві босоніжки в ніжних кольорах.

Штанний костюм

Універсальний штанний костюм має бути в гардеробі у кожної дівчини. По-перше, він однозначно дорого виглядає. По-друге, ви зможете поєднувати жакет та джинси з різним вбранням. Втім не варто купувати костюм з приталеним жакетом чи вузькими штанами. Зробіть ставку на маскулінний крій блейзера та штани палаццо.