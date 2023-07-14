6 трендів літа, які сильно змінять ваш гардероб: вибухові образи

Окрім головних літніх тенденцій, варто додати до свого гардероба кілька мікротрендів, які вже активно використовують у своїх образах інфлюенсери.

Якщо ви хочете створити особливий аутфіт, то спробуйте урізноманітнити свій гардероб завдяки цікавим елементам гардероба, що вирізнятимуть ваш аутфіт з-поміж інших.

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Fashion-простір переповнений базовими елементами гардероба, тож вам залишається лише доповнити деякі класичні вбрання вибуховими одиницями вбрання.

Квітковий чокер

Чокер з масивною квіткою – трендовий аксесуар на літо 2023. Він миттєво увірвався в тенденції та вже завоював любов багатьох модниць.

Чорно-біла майка

Найбажанішою річчю в гардеробі дівчат цього сезону став чорно-білий топ. Чорно-білі топи з контрасною окантовкою натхненні естетикою Chanel ідеально впишуться у популярний літній тренд Old Money.

Сукня-кроше

Такі сукні ідеально підходять на спекотну пору року, оскільки в них є багато дірок, тож ваше тіло буде дихати. У цьому сезоні на піку популярності будуть моделі на будь-який смак: від максі до міні.

Високі чоботи

Літні образи з високими чоботами на підборах – справжній шик. Беріть прикад з інфлюенсерки та одягайте бра з довгою джинсовою спідницею та жакетом-оверсайз.

Яскраві босоніжки

Влітку є дуже модні босоніжки з тонкими ремінцями. Ледь помітні перетинки виглядають на нозі дуже вишукано і стильно. Обирайте яскраві варіанти і отримаєте бездоганний аутфіт.

Солом’яна сумка

Солом’яна сумка – це невід’ємний літній аксесуар. Цю універсальну сумку обожнюють в теплу пору всі світові модниці, тож вона стане чудовим доповненням до ваших аутфітів.