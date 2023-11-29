Стильні образи на зиму: вчимося повторювати за стрітстайл-зірками

Зима вже давно перестала бути перехідним періодом, в який ми одягаємо лише базовий пуховик і шапку. З кожним роком модниці все частіше доводять на своїх прикладах, що створити стильний образ можливо навіть в холодну пору року.

Взимку можна чудово поекспериментувати з текстурами та багатошаровістю, тож залюбки приміряйте різноманітне вбрання. Свій внутрішній стан ми завжди транслюємо через зовнішній одяг, тож старайтеся кожен раз одягатися так, аби ви подобалися самі собій.

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Відійдіть від базових та стандартних образів, які стилізуєте лише на основі джинсів та світшота. Почніть заглиблюватися в моду трішки більше і ви помітите, як почнете насолоджуватися від кожного процесу створення свого індивідуального аутфіта.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Стилістка зібрала кілька стильних образів на зиму, які ви можете залюбки повторити. Додайте до свого гардероба кілька базових джемперів, які зможете міксувати зі штанами палаццо чи джинсами. Також можете зробити ставку на широкі вельветові штани, які вже отримали популярність цього сезону.



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna

У моді цього сезону монохромні образи, тож можете створювати цікаві стилізації в повністю білому, молочному, сірому чи коричневому кольорі. Не забувайте про спідницю довжини міді, яка все ще залишається популярною. Щоправда у зимовому сезоні на перший план виходять спідниці в темних відтінках, які ви можете розбавити завдяки яскравому светру.



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna

А ще взимку модними є кремові чи молочні джинси, які гарно пасують до світлих курток чи дублянок. І не забувайте про штани з екошкіри, які гарно поєднаються із взуттям на підборах чи елегантними блузами.



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna



Модні образи на зиму / Фото інстаграм @stylist.inna