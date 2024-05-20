5 ідей для літніх образів, якими варто скористатися в цьому сезоні: цікаві фото

На календарі вже друга половина травня, а це означає, що варто шукати для себе красиві літні образи. Влітку модниці мають якнайбільше ідей для стилізацій, тож розповідаємо про найцікавіші з них.

Влітку в пріоритеті завжди комфортне вбрання, тож інфлюенсери показують образи, які хочеться повторити. До літньої бази вбрання належать класичні елементи гардероба, які модниці вдало комбінують між собою.

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Fashion 24 зібрав найцікавіші образи модних дівчат, які можна легко повторити, опираючись на власний гардероб. Поєднуйте цього літа базові речі між собою (білу футболку з джинсами, штани палаццо з майкою, шорти з сорочкою тощо), але й не забувайте про цікаві поєднання.

Як додаток – завершуйте look красивими сонцезахисними окулярами та акцентними сумками, як допоможуть додати образу особливої родзинки.

Цього року дуже модним є леопардовий принт, тож обирайте для себе цікаві спідниці в довжині максі, поєднуючи їх з базовими білими чи чорними майками. Щоб образ був повністю трендовим – додавайте до аутфіту сумку червоного кольору.

Останнім часом стало дуже модно носити демісезонні козаки в літню пору. Це взуття гарно поєднується з цікавими спідницями та футболками нейтральних тонів. Заради особливого шику – зав’яжіть на поясі картату сорочку.

Такий елемент гардероба, як жилетка, прийшла в моду завдяки естетиці Old Money. Ми звикли носити жилетку разом зі штанами одного відтінку, як костюм та з джинсами. Втім цього літа радимо змістити акценти та приміряти красиву довгу спідницю.

Балетки Мері Джейн не втрачають популярності, тому носіть їх з будь-яким вбранням, оскільки пасують вони до всіх можливих речей. Якщо хочете створити look у стилі casual – одягайте сорочку з джинсами.

Піжамні штани стають особливо актуальними в літню пору, тому носіть їх довільно з футболками, майками, топами чи сорочками й довершуйте кросівками.

Щоб створити якомога більше цікавих образів, не бійтеся експериментувати та постійно вдосконалювати навички у створенні аутфітів. Додавайте до образів прикраси, головні убори та аксесуари, які здатні вивести ваш look на новий рівень.