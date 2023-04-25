Якщо немає ідей для образів: 7 найкращих весняних аутфітів

Хороша весняна погода вже майже стабілізувалася, втім все одно у нас часто буває так, що ми не знаємо, що ж нам одягнути. У такому випадку нам допомагають модні блогери, які є певним каталізатором нашого натхнення.

З приходом весни ми починаємо ретельно продумувати наші образи, пише 24 канал. Інколи у нас є чимало ідей для створення цікавих комбінацій, втім інколи ми уявлення немаємо в чому ж нам вийти на вулицю.

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Весняний сезон завжди мегастильний, адже в хід йде найрізноманітніше вбрання. Якщо придивитеся до образів відомих модниць, то зможете обрати для себе щось цікаве – на будній чи вихідний день.

Сорочка + кремові штани

Наближається День вишиванки, тож вже відтепер можете приміряти на собі стильну сорочку та поєднувати зі світлими штанами.

Блакитна сорочка + джинси

Шведська модниця Ельза Госк показує, що стильно можна виглядати навіть в простих речах – блакитній сорочці та базових джинсах.

Майка + вельветові штани

Вельветові штани ідеально підійдуть на весняну пору, коли на вулиці ще не сильно спекотно. Поєднуйте темний низ зі світлим верхом.

Подовжений жакет + джинси

Жакет та джинси – максимально просте та стильне поєднання, яке під силу кожній дівчині. Довершуйте такий образ будь-яким взуттям.

Жилетка зі штанами + жакет

У моду увійшов цього сезону костюмна жилетка, тож можете доповнити її штанами того ж тому та відокремити look жакетом трохи темнішого відтінку.

Штанний костюм

У весняну пору нам не обійтися без штанного костюму, тож радимо придбати в класичному кольорі та поєднувати з улюбленими кросівками.

Шкірянка + туфлі

Щоб створити елегантний образ з ноткою французького шику, додайте до класичного поєднання джинсів, шкірянки та туфлів на підборах – мінімалістичну хустинку на шию.