Як зібрати ідеальний джинсовий образ: Андре Тан назвав найцікавіші поєднання

Відомий український дизайнер і модельєр зі світовим ім’ям Андре Тан розповів, як зібрати джинсовий образ з різних денімових елементів верху та низу. У своєму інстаграмі він навів кілька прикладів, які можна легко повторити.

Андре Тан зазначає, що джинсові образи зараз на піку популярності. Денім є справжнім мастхевом незалежно від сезону та події: прогулянки, побачення чи відпустки. З цієї нагоди дизайнер склав кілька стильних денімових образів, які можуть стати для вас модним натхненням.

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Джинсовий комплект

За словами Андре Тана, найпростіший спосіб приміряти тотал денім — це купити готовий комплект. У такому випадку не потрібно підбирати верх та низ й шукати вдале поєднання кольорів. Вам варто лише додати взуття та аксесуари, щоб підкреслити стиль.



Андре Тан показав стильні денімові образи / Фото з інстаграму дизайнера

Джинсовий корсет як акцент

"Якщо ви прагнете створити ефектний та інтригуючий джинсовий образ, спробуйте додати до нього корсет. Він чудово підкреслить ключиці та зону декольте, а довершити look допоможуть об’ємні кольє, багатошарові намиста або ж помітний кулон на тонкому ланцюжку", – сказав дизайнер.



Красиві джинсові образи / Фото з інстаграму Андре Тана

Розслаблений крій для комфорту

Вільна посадка та розслаблений крій все ще в моді, конкуруючи з жіночними силуетами. Це чудовий варіант для неквапливих прогулянок та комфортних подорожей. Щоб фігура не виглядала безформною, підкресліть талію або поєднуйте широкий низ з обтислим верхом.



Андре Тан показав стильні денімові образи / Фото з інстаграму дизайнера

Акценти в образі

"Якщо джинсовий тотал лук здається вам нудним, розставте яскраві акценти: додайте кольорове взуття, сумку в тон, пасок, головний убір, масивні прикраси та сонцезахисні окуляри", – додав Андре Тан.

Красиві джинсові образи / Фото з інстаграму Андре Тана

Експеримент з кольорами

Колорблоки, принти та градієнти виглядають сміливо та привертають нашу увагу. Якщо ваш верх з принтом, то Андре Тан радить низ залишати однотонним.



Андре Тан показав стильні денімові образи / Фото з інстаграму дизайнера

Влітку додавайте до свого гардероба різні фасони джинсів у найпопулярніших кольорах: блакитному, чорному та білому. Обирайте для себе джинсові шорти та спідниці та доповнюйте образ сумками з денімового матеріалу.