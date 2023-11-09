З чим носити чорну куртку восени: добірка найкращих стилізацій

У листопаді нам не обійтися без теплого куртки. Базовим верхнім одягом завжди був чорний пуховик, тож якщо у вас немає ідей для стилізацій – ми вам в цьому допоможемо.

Носити чорну куртку можна в багатьох стилістичних варіаціях, пише 24 Канал. Чорний – це базовий колір, який ніколи не вийде з моди, тож треба навчитися його грамотно носити, щоб це не виглядало нудно.

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В осінню пору актуальними є різні фасони курток – з поясом, моделі оверсайз, вкорочені, подовжені чи лаковані. Звісно, до базового аутфіту входять класичні речі – чорні джинси, лосини чи штани, чоботи й водолазка. Таким чином можна створити монохромний аутфіт, який завжди є модним.

Втім після декількох таких образів цей аутфіт може вам набриднути, тому варто звернути увагу на інші поєднання. Радимо вам розбавляти образи з чорною курткою яскравими елементами гардероба.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Це може бути зелена шапка, яскравий синій светр, рожевий шарф, штани відтінку металік чи сумка – білого або червоного трендового кольору. Кожного разу ви можете міксувати речі між собою, вдаючись до все нових аутфітів.

Тоді така куртка стане не просто осіннім верхнім одягом, а повноцінним вбранням, навколо якого можна створювати чимало ефектних образів. Не забувайте про чорно-білу класику. Білий светр та штани чудово будуть виглядати з чорною курткою, шапкою та взуттям. Експериментуйте й ви та черпайте для себе натхнення з нашої добірки.



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest



Модні образи з чорною курткою / Фото Pinterest