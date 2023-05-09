Ідеальний гардероб на літо: топ-5 найголовніших секретів

Вже зовсім невдовзі настане довгоочікуване літо, а це означає, що нам варто не лише підготувати гардероб, але й знати деякі секрети, які допоможуть виглядати стильно і красиво.

Щоб почувати себе комфортно у спекотні дні, варто звернути увагу на певні нюанси, які дозволять уникнути помилок у виборі одягу та придбати дійсно те, що прослужить вам все літо.

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Колір

Так вже склалося, що в холодну пору року ми обираємо вбрання темних кольорів, а от влітку хочеться урізноманітнити свій гардероб світлими тонами. Головним фаворитом літа є білий колір та всі можливі його відтінки: кремовий, молочний, ванільний, перлинний тощо.

Світлі тони додають образу легкості та навіть ідеально вписуються в естетику "тиха розкіш", яка вже починає набирати шаленої популярності. Окрім того, що таке вбрання виглядає елегантно, воно має ряд переваг. У світлих речах легше пережити спеку. А надихнутися образами в молочних тонах ви можете на інстаграм-сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Матеріал

Комфортне перебування на вулиці у спеку вам забезпечить вбрання з льону, шовку, шифону та сатину. Вони мають високу повітропроникність, добре вбирають вологу, а шовк підтримує температуру людського тіла, даруючи прохолоду навіть у найбільшу спеку.

Збираючи речі на літо, зверніть увагу на сукні та блузі з шовку, костюми та сорочки з льону, а також спідниці з сатину.

База

Тренди – поняття короткочасне. Важливо мати у своєму гардеробі базу, від якої ви будете відштовхуватись створюючи образи, а вже трендовими речами ви будете її доповнювати.

Готуючись до літнього сезону, зберіть обов’язковий набір розділивши його на секції: верх (топи, футболки, сорочки та лонгсліви), низ (спідниці, шорти, штани), верхній одяг (джинсові куртки, сорочки), головні убори (косинки, панами, кепки та капелюхи) та звісно ж аксесуари (сумки, прикраси, сонцезахисні окуляри).

Крій

У тренді зараз максимальний комфорт на речі, які не обмежують в рухах та не обтяжують образ. Обираючи вбрання на літо, звертайте увагу не лише на відтінки та матеріали, але й на крій. У вільному лляному костюмі чи сукні пережити спеку набагато легше. Ця тканина допомагає вашій шкірі "дихати".

Яскраві акценти

Влітку окрім світлих тонів, нам хочеться додати до своїх образів трохи кольору, тож подбайте про соковиті тони, які розбавлять ваші мінімалістичні образи. Це може бути яскрава бейсболка, сумка, взуття чи будь-що інше.