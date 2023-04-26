Не кольцо, а перстень: як правильно називати речі українською мовою
Джерело:інстаграм Яни Платонової
Досить часто в нашому розмовному вжитку ми застосовуємо слова, які є неправильними та звучать українською мовою зовсім по-іншому. Стилістка Яна Платонова опублікувала у своєму інстаграмі добірку правильних слів, які стосуються моди і стилю.
Стилістка Яна Платонова відновила свою рубрику, в якій вчить підписників "стильної" українізації, оскільки в сучасній українській мові є багато запозичень з російської.
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Все це сталося через сусідство з росіянами та через тривале домінування Радянського Союзу, що супроводжувалося мовним впливом.
За тегом #простиль_ua можна знайти багато прикладів щодо неправильного вживання нами українських слів. Цього разу стилістка вирішила відновити рубрику та навела кілька прикладів слів, які ми вживаємо з помилками.
Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку. Усі приклади слів вона бере з цифрового простору, тобто всі слова з червоним хрестиком – це реальні форми вживання, які Яна нотує та бере в рубрику
Вона навела кілька влучних словосполчень, як не треба і як потрібно писати та говорити.
Як не треба казати – як потрібно
Полупальто – півпальто;
Зйомний – знімний;
Скули – вилиці;
Кольцо – каблучка, перстень;
Слої одягу – шари одягу;
Парик – перука;
Пробор – проділ;
Загар – засмага.
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram
Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram