Як поєднувати між собою кольори в одязі: модні приклади, які варто взяти до уваги

Поєднати кольори в одязі – завдання не з простих, втім цьому вмінню можна легко навчитися, якщо знати прості правила комбінації.

Під час Тижнів моди дизайнери продемонстрували нам не лише монохромні образи, але й поєднання кольорів, які ви можете вдало застосувати на собі. Радимо вам придивитися до основного міксу кольорів, який показали на собі моделі.

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Бежевий + блакитний

Колірне поєднання бежевого та блакитного найкраще підійде для початку весни, однак застосовувати такий мікс кольорів можна й тепер. Взимку приміряйте бежеві штани та блакитний світшот, а влітку одягайте бежеву спідницю та блакитну сорочку за прикладом Miu Miu.



Головні колірні поєднання у 2022 році / Фото з Elle

Зелений + помаранчевий

Поєднання зеленого і помаранчевого – досить сміливий виклик для кожної модниці, однак ви точно зможете створити цікавий та неординарний look.



Головні колірні поєднання у 2022 році / Фото з Elle

Зелений і фіолетовий

Зелений та фіолетовий колір прекрасно поєднуються між собою. Особливо ефектно буде виглядати бузкова блуза з насичено-зеленим жакетом або цілим костюмом.



Головні колірні поєднання у 2022 році / Фото з Elle

Білий і сріблястий

Мікс цих двох благородних кольорів ідеально підійде для важливих образів. До прикладу, білий костюм-двійка та сріблястий топ точно допоможе вам опинитися в центрі уваги.



Головні колірні поєднання у 2022 році / Фото з Elle

Білий і жовтий

Найбільш безпрограшним варіантом, як і раніше, залишається дует білої базової футболки і жакета-оверсайз або сукні кольору сонця в мінімалістичному стилі, доповненої білим взуттям або сумкою.



Головні колірні поєднання у 2022 році / Фото з Elle