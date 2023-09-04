Осінній мінімалізм: 27 стильних образів, які ви захочете повторити

Осінь – красива пора для створення естетичних та елегантних образів. Новий сезон приніс нам багато цікавого та нового вбрання, тож нам точно без нього не обійтися.

Незабаром на вулицях міст можна зустріти стрітстайл-зірок у невимовно красивих аутфітах, які хоче повторити на собі кожна дівчина. Рання осінь – це найкращий період для експериментів.

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Восени можна чудово міксувати фактури, кольори та гратися з багатошаровістю. Доволі актуальний восени є мінімалізм, втім він не такий простий, як може здатися на перший погляд.

До прикладу, футболка і джинси – це ще не мінімалізм. Варто додавати сорочки, пояси, сумки та прикраси у відповідному одному витриманому стилі. Цікаві образи шукайте в прикладах багатьох модних інфлюенсерів.

Щоб створити цікаві аутфіти, спробуйте зробити ставку на монохромні образи, яких цього року буде доволі багато. Обирайте для себе пастельні та кремові відтінки і тримайте в одній кольоровій гамі верх та низ.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua

Що стосується багатошаровості, то вдавайтеся до експериментів та поєднуйите водолазки з сорочками, довершуючи look зверху пальтом.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua

У теплу осінню пору пальта можете довершувати кросівками, а вже в холодні дні – чоботами на плоскому ходу чи підборах.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua

Красиві мінімалістичні образи можна підглянути в української дизайнерки Ніки Гук, інфлюенсерки Анук Іві чи інших модниць, які демонструють на собі класичні елементи гардеробу в стилі мінімалізм.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua