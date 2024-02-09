7 стильних образів, які можна повторити цієї зими: найкраща добірка на лютий

І хоч на календарі останній місяць зими, а прогноз погоди обіцяє плюсову температуру найближчі кілька днів, лютий все одно не так швидко зміниться на весняне сонце, тож теплі пуховики та дублянки не варто ховати.

Щоб ще насолодитися останніми тижнями в зимових образах, Fashion 24 зібрав кілька стильних виходів модних блогерів, образи яких ви зможете легко повторити.

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Інфлюенсери вже давно довели, що в холодну пору року можна не лише обирати комфортне вбрання, але й при цьому стильно та модно в ньому виглядати.

Образи на лютий 2024

Бренди вже давно почали створювати на зимовий період утеплені пальта, тож обирайте верхній одяг довжини максі та поєднуйте з базовими джинсами, чоботами та металізованою сумкою.

Пуховик поєднуйте з лосинами, шапкою та цікавою сумкою. Задля ефектного аутфіту – одягніть сонцезахисні окуляри.

Дедалі частіше можна помітити, як інфлюенсери застосовують кежуальні речі з елегантними шубами. Тому спробуйте повторити образ з об’ємною шубою, широкими штанами та бейсболкою.

А от трикотажний костюм в пастельних тонах поєднуйте зі світлим верхнім одягом та уггами.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне на своєму прикладі показує, як поєднувати спортивний костюм з довгою шубою.

Модниця зі Швеції Ельза Госк демонструє аутфіт, в якому поєднує дублянку з базовим гольфом та лосинами.

Британка Алісія Родді вчить, як носити капор. Модниця одягнула його разом з пуховиком та шкіряними штанами.