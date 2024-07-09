Що носять француженки влітку: стильні образи, які сподобаються всім

Французькі модниці є еталоном для багатьох дівчат з різних куточків світу. Вони вміло стилізують базові речі, створюючи легку недбалість та викликають все одно захоплення та бажання повторити їхні образи.

Естетика французьких образів є доволі впізнаваною. В основі чітко прослідковується спадщина Джейн Біркін з її любов’ю до солом’яних кошиків. Та французькі жінки використовують ще багато інших прийомів, тож далі розповімо про їхні улюблені елементи гардероба.

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Плетені аксесуари

Замість улюбленого кошика Джейн Біркін, француженки обирають плетені сумки. Вони здатні додати образу літньої атмосфери. Красиво буде виглядати образ, якщо додати зверху ще й плетений капелюх. Сумка та головний убір вдало поєднаються з лляною сукнею вільного крою та сандалями.



Красивий образ француженки / Фото Harper's Bazaar

Акцентний топ

Топи є одними з головних елементів літнього гардероба, тому дівчата люблять робити його акцентом у своїх аутфітах. Обирайте топи з квітковими аплікаціями чи оголеною спиною.

Поєднуйте їх з класичними штанами та сандалями. Якщо хочете додати трохи вишуканості – одягайте босоніжки чи слінгбеки.



Модний образ француженки / Фото Harper's Bazaar

Сет з топом і спідницею

Обирайте на літо топ в поєднанні зі спідницею. Такий комплект є універсальним та функціональним рішенням. Зручність цих речей в тому, що їх можна стилізувати окремо та поєднувати топ з джинсами, а спідницю з майками та футболками. Доповнюйте вбрання мюлями на підборах kitten heels.



Ефектний образ француженки / Фото Harper's Bazaar

Усі парижанки мають свій витончений стиль, який передається їм з покоління в покоління. Ці дівчата обирають мінімалістичне вбрання та завжди роблять ставку ніжність. Вони ніколи не женуться за трендами, а завжди обирають комфорт.