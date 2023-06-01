Образи для вагітних: добірка стильних аутфітів від модних інфлюенсерів

Вагітні жінки хочуть почувати себе в одягу не лише зручно й комфортно, але й стильно. Світові інфлюенсери на власному прикладі показують, як можна легко адаптувати трендове вбрання до своєї вагітності.

Вагітність – це особливий період у житті жінки, пише 24 Канал. Окрім змін у майбутньому, які чекають матусю, у період вагітності жінка повинна забезпечити малюку комфорт. А в цьому допоможе зручний одяг, який не буде обтяжувати живіт.

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Раніше жінки обирали на період вагітності трикотажні сукні та спортивні костюми, в яких було зручно перебувати хоч цілий день. Таке вбрання і досі залишається актуальним, втім модні інфлюенсери почали на своєму прикладі доводити, що виглядати красиво можна навіть з чималим животиком.

Навіть на останньому триместрі вагітності світові модниці демонструють чималій аудиторії, як стильно одягатися та залишатися привабливою. Вони одягають красиві сукні, довгі спідниці та сорочки, демонструючи свій вагітний животик.

Майбутні матусі тепер вміють дати фору своїми бездоганними виходами. Українська інфлюенсерка Таня Парфільєва приміряє трикотажні сукні та довгі невагомі сукні, які не обтяжують живіт. Саша Бо також одягає трикотажні сукні, в яких почуває себе не лише красиво, але й комфортно.

Скандинавська стрітстайл-зірка Перніль Тейсбек оголює вагітний живіт та одягає вільні сорочки, джинсові куртки та широкі штани.

Ще одна скандинавська модниця Марія Крагман також приміряє розкішні сукні, які підкреслюють вагітність, але й дозволяють почуватися в них комфортно.