Як одягалися українці 100 років тому: вражаюча добірка фотографій з музею Івана Гончара

Зараз ми спостерігаємо новий сплеск у моді. В тренді – синьо-жовті образи, вишиті сорочки та сукні, а також речі з українською символікою. 100 років тому наші прабабусі віддавали перевагу національному одягу. Як виглядало їхнє вбрання показано у фотографіях в музеї Івана Гончара.

Український народний костюм відрізняється в залежності від регіонів. Свої типові характеристики мав Волинський регіон, Подільський, Поліський, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина та Дніпровська Україна.

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Навіть 100 років тому одяг виконував соціальну функцію і відповідав соціальному стану його власника. Привілеєм заможних людей було використання шовкових, парчових тканин та мережива. Кораловим намистом довершували свої образи дівчата, які мали статки. Так по загальному образу можна розпізнати соціальний статус жінки.

Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" публікує у своєму інстаграмі старовинні фотографії українців у народних костюмах. Fashion 24 обрав цікаву добірку світлин з різних регіонів. На фотографіях – ціла родина або українське подружжя.

Дівчина з Пирятина в місцевому народному костюмі біля криниці. Фото 1916 року.

Парубок з Конотопщини, що на Сумщині в місцевому національному вбранні. Фото 1919 року.

Гуцулка в космацькому кептарі. Фото з другої половини ХХ століття.

Парубки з села Корнич у національному вбранні. Фото 1924 року.

Дівчата з Полтавської області в національному вбранні. Фото 1910 року.

Молоде подружжя Іван та Євдокія у місцевому святковому вбранні. Фото зроблене у селі Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської області, в 1920 році.

Молоде подружжя Петро та Устина в національному вбрання. Фото 1906 року.

Родина в народному подільському вбранні. Фото зроблене на початку XX століття.

Українські жінки з дітьми у вишитих вишиванках та плахтах з міста Малин. Фото зроблене в 1912 році.

Маленька українка у вишитій сорочці, кептарі, коралях та вінку.