З чим поєднувати шорти влітку: добірка різних фасонів та образів

Без шортів в теплу пору року важко уявити свій образ. Вони чудово підходять для сонячних днів, оскільки в них зручно перебувати на спеці. Поєднуються шорти з будь-яким верхом чи взуттям, та на прикладі інфлюенсерів детальніше розглянемо, які саме фасони варто обрати цього сезону.

Найчастіше модниці носять влітку шорти з льону, костюмної тканини, бавовни, деніму чи трикотажу, пише Fashion 24. Простеживши їхні ауфіти, ми виділили кілька базових та стильних образів, які ви зможете легко повторити.

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Лляні шорти + сорочка

Такий образ виглядає доволі святково та ефектно. Оберіть на літо для себе шорти білого кольору та поєднайте з білою сорочкою. Довершуйте look за допомогою балеток з ремінцями та білою сумкою.

Шкіряні шорти + майка

Актуальними є не лише шкіряні сукні, спідниці та жакети, але й шорти також. Радимо обирати для себе базовий відтінок. Завдяки якому можна буде створити чимало образів. До прикладу, світло-шоколадний відтінок гарно поєднається з бордовою майкою.

Джинсові шорти + жакет

Літні дні теж бувають часом прохолодними, тому спробуйте поєднати верх не лише майками та футболками, але й стильним жакетом.

Велосипедки + світшот

Інфлюенсери також часто люблять носити кежуальний аутфіт, поєднуючи велосипедки зі світшотом. Такий варіант підійде на ранок чи вечір, а в обідню пору його можна зняти та накинути на плечі.

Шорти + жилетка

Поєднання жилета з шортами – хіт літа. Обирайте жилет і шорти одного кольору та розбавляйте образ цікавими босоніжками на зав’язках.

Окрім цих варіантів можна застосувати також чимало інших стильних поєднань. Доповнюйте аутфіти сорочкою оверсайз, одягайте цікаві топи чи бра та довершуйте look сандалями, босоніжками, балетками, кросівками чи в’єтнамками.