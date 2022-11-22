Як носити широкі джинси цього сезону: найкращі образи від трендсеттерок
Джерело:Vogue
Комфорт цього року залишається в пріоритеті, тож модниці роблять все для того, щоб залучити у свій повсякденний гардероб зручні речі. Мішкуваті джинси цього сезону – це один з найзручніших та найпопулярніших фасонів у 2022 році.
Поки дизайнери забули про джинси скіні, радимо звернути увагу на широкі джинси та впроваджувати їх у свій повсякденний гардероб.
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Інфлюенсери та зірки стрітстайлу доводять своїми виходами, що мішкуватий стиль зараз перебуває на піку популярності. Знамениті it-girls насолоджуються цією тенденцією та залюбки вигулюють свої широкі джинси. Папараці вже помітили у мішкуватих виробах Джіджі Хадід, Гейлі Бібер та Дуа Ліпу.
Гейлі Бібер носить широкі сині джинси зі шкіряним максіплащем, Джіджі Хадід обирає джинси карго з лоферами на масивній підошві, сорочкою та шкіряним жакетом, а Дуа Ліпа поєднує мішкуваті джинси із трикотажем та сумкою на щодень.
На вулицях головних столиць моди інфлюенсерки виходили в широких джинсах в поєднанні з трикотажними речами, теплими дублянками, спортивними бомберами, елегантними туфлями та ботильйонами, твідовими жакетами й маскулінними пальтами.
Носіть широкі джинси з уггами, кросівками, дублянками та пуховиком. Для офісного дрес-коду використовуйте жакет та високі чоботи на підборах або козаки.
Мішкуваті джинси – тренд сезону / Фото з Vogue
Мішкуваті джинси – тренд сезону / Фото з Vogue
Мішкуваті джинси – тренд сезону / Фото з Vogue
Мішкуваті джинси – тренд сезону / Фото з Vogue