6 образів, які допоможуть вам виглядати дорого: найкраща добірка

Незалежно від того, який у вас стиль в одязі, яке вбрання ви одягаєте та якого кольору, ви можете покращити свій зовнішній вигляд завдики простим прийомам, які допоможуть вам дорого виглядати.

Дотримуйтесь цих порад - від створення ідеального образу до вибору аксесуарів. Вам так сподобаються ці прийоми в стилізації речей, що вам більше ніколи не спаде на думку, що вам нема чого одягнути.

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Образи можна відтворити з речей, які у вас вже є або збільшити бюджет на вбрання, яке буде виглядати на вас дуже дорого.

Баланс вбрання і аксесуарів

Найпростіший крок у створенні гармонійного образу – це баланс. Один швидкий спосіб зібрати вбрання і надати йому преміального вигляду — зробити сам одяг простим і збалансувати аксесуари з обох боків. Показовий приклад – браслети та сережки Розі Хантінгтон-Вайтлі в парі з білосніжним вбранням.

Не бійтеся пропорцій

Деякий одяг хоче прилягати до тіла щільно, то інший фасон вбрання хоче сидіти вільно. Вбрання на розмір більше завжди буде краще виглядати, ніж вбрання на розмір менше. Зумисно розслаблені силуети часто виглядають навіть дорожче.

Правило 2x2

У вашому образі одна річ повинна відповідати іншій двічі. До прикладу, підберіть до чорних балеток чорну сумку, а до синьої спідниці – синій кардиган.

Вбрання одного відтінку

Носіть один відтінок з ніг до голови. Це найпростіший спосіб виглядати стильно, ефектно та дорого.

Ефектні речі

Додавайте в свої образи ефектні речі. Додайте у свій базовий аутфіт одну сміливу річ, і ваш аутфіт заграє новими барвами.

Прикраси

Модниці регулярно доповнюють свої вбрання чудовими прикрасами. Це можуть бути мінімалістичні прикраси або ж аксесуари великого розміру.