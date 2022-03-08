Взуттєвий бренд Kachorovska шиє берци для українських військових

Український бренд Kachorovska, який спеціалізується на виробництві взуття для різних сезонів, вирішив допомогти українській армії. Команда почала шити берци для військових.

Бренд Kachorovska, який відомий своїми зірковими колабораціями з Тіною Кароль та Катею Сільченко, долучився до підтримки української армії.

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Українська підприємниця та засновниця бренду Kachorovska Аліна Качоровська зазначила, що зібрала 620 тисяч гривень для пошиття 800 пар берців.

Кошти зібрали! 620 тисяч гривень підуть на пошиття 800 пар берців. Припиняємо збір коштів. Дякуємо всім, хто долучився, декілька швейних і взуттєвих виробництв не припиняють роботу ні на день. Слава Україні! Перемога за нами!,

– йдеться у повідомленні.

На сайті бренду зазначили, що наразі вони вимушені припинити збір заявок, оскільки виробництво завантажене на найближчий час.

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