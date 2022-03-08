Відома дизайнерка однойменного бренду Victoria Beckham підтримала українок у своєму інстаграмі. Дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема опублікувала світлину з синім небом та жовтим ріпаком. Щороку у період цвітіння природа поєднує ці кольори, створюючи державний прапор України.

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За інстаграм-сторінкою дизайнерки слідкує майже 30 мільйонів прихильників зі всього світу. Знаменитість виділила окремий пост та висловила свою підтримку в Міжнародний жіночий день.

У цей Міжнародний жіночий день я хотіла скористатися можливістю підтримати жінок і дітей, які зараз найбільше потребують нашої підтримки, постраждалих від руйнівної війни в Україні. Сьогодні в моїх сторіз я ділюся деякими організаціями, які надають важливу допомогу та підтримку постраждалим,

– написала Вікторія Бекхем.

8 березня вперше з моменту російського вторгнення на територію України Джилл Байден підтримала український народ. Раніше це робив лише її чоловік – президент США Джозеф Байден. Перша леді Америки опублікувала звернення до усіх жінок світу, де подякувала їм за їхню сміливість та голос, який вони подають з народу.



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