Яке взуття буде популярним навесні 2024 року: розкішні моделі, які вам сподобаються

Невдовзі в магазинах розпочнуться новорічно-різдвяні знижки, тож ви зможете за демократичною ціною придбати для себе чимало цікавого вбрання та взуття. Найчастіше в мас-маркетах з’являються на знижках літні речі, тож розповідаємо вам про тренди взуття на новий сезон.

Знаючи про те, яке взуття буде модним у новому сезоні, ви зможете краще орієнтуватися в тенденціях та придбати для себе модну річ. Часто взуття не міняється дуже кардинально і в моді залишаються ті ж самі моделі, тож боятися, що ви придбаєте антитренд – не варто.

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У прийдешньому сезоні в моді будуть гостроносі туфлі, лофери на платформі, мікропідбори та багато іншого.

Відкриті пальці

У новому сезоні увага до деталей на взутті зміститься на пальцях. Бренди презентували взуття на підборах з відкритими пальцями. Виглядає таке взуття доволі красиво та стильно.



Актуальне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Платформа

Для нового сезону дизайнери запропонували величезні платформи. На подіум під час презентації колекції виходили моделі, які мініатюрні шорти доповнювали величезним взуттям на платформі.



Актуальне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Kitten Heels

Ледь помітні підбори знову будуть популярними в новому сезоні. Обирайте для себе білі, чорні та кольорові варіанти.



Актуальне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Гострий носок

Туфлі та чоботи з гострим носком вже багато років не покидають модних трендів. Класичні варіанти цього взуття з’явилися майже в кожного бренду: Prada, Valentino, Alexander McQueen, Louis Vuitton і Saint Laurent.



Актуальне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Мюлі

Це взуття також не втрачає популярності з року в рік. Обирайте для себе моделі на плоскій підошві або робіть ставку на підбори.



Актуальне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Мерехтливе взуття

У попередньому сезоні ми вже ознайомилися з балетками від Alaïa, які були прикрашені камінчиками. Навесні ця мода продовжиться, тож слідкуйте за взуттям, яке привертатиме увагу до себе своїми прикрасами.



Актуальне взуття на весну 2024 / Фото Vogue