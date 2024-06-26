Яке взуття на пласкій підошві має бути в літньому гардеробі: його люблять всі

Влітку взуття має бути зручним, оскільки це один з найважливіших критеріїв у виборі на цю пору. В теплу пору ми більше тяжіємо до моделей, які дозволяють нозі дихати, але й актуальність та трендовість грають не останню роль, тому треба обирати те, що зараз є модним.

Цього сезону у моді слінгбеки, в’єтнамки, мюлі, сандалі та ще кілька моделей взуття, які мають знайти місце у вашому гардеробі. Всі вони залишаться актуальними на наступний рік, тому покупка стане вигідним капіталовкладенням.

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Слінгбеки

Це взуття ще наприкінці 50-х представила Коко Шанель. Обирати цього сезону варто класичні варіанти з відкритою п’яткою та ремінцем. Чимало зірок приміряли слінгбеки на Каннський кінофестиваль, тож без них нам не обійтися.



Красиве взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

В’єтнамки

Раніше в’єтнамки асоціювали лише з пляжним відпочинком, однак тепер це взуття все частіше з’являється в міських образах зі штанами, джинсами та сукнями.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Мюлі

Взуття з відкритою п’ятою та закритим носом є легкими та елегантними. Мюлі стали фаворитами багатьох дизайнерів: Loewe, Versace, Prada до Alexander McQueen.



Модне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Сандалі з ремінцем

А ще жодне літо не обходиться без сандалів з ремінцями чи зав’язками. Перший варіант – це класика, другі ж починають набирати обертів цього сезону та пропагують комфорт та утилітарність.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Найкраще обирати базові кольори взуття з якісних матеріалів, які вдало поєднаються з будь-яким вашим вбранням та прослужать вам багато років.