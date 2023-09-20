Стильне взуття на осінь 2023: гід найпопулярнішими моделями

З приходом осені змінюється не лише погода, але й наш гардероб. Правильне взуття доповнює наші образи та додає образу завершеності.

Восени у взутті нам має бути комфортно, пише 24 Канал. Найкраще підбирати те взуття, яке забезпечить комфорт впродовж всього дня.

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Також важливо обирати взуття, яке відповідає не лише вашому стилю, але й підходить для різноманітних ситуацій. До прикладу, універсальні кросівки чи чоботи челсі можуть стати чудовим вибором.

Не менш важливо звертати увагу на осінні кольори. Ваше взуття має бути теплих та приглушених відтінків, яке гармонійно впишеться в навколишнє середовище. Зосереджуйте свою увагу на бежевих, коричневих та базовому чорному варіанті.

Балетки Мері Джейн

Ці балетки можна вважати найпопулярнішим взуттям весняно-літнього сезону. Та разом з тим балетки продовжують з’являтися в образах модниць в осінньому сезоні. Актуальність цих пар доводять чимало світових інфлюенсерів та знаменитостей.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Лофери

В теплу осінню пору лофери чудово заміняють балетки та чоботи челсі. Цього року модниці демонструють нам чимало красивих образів з лоферами та білими шкарпетками. Вони одягають лофери під сукні, спідниці в клітинку та плісе.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Кросівки

Вінтажні кросівки Adidas Samba цього року буквально "розривають" fashion-індустрію. Ще ніколи кросівки не були настільки затребуваними серед всіх світових модниць. Саме тому вони впевнено з’являються в образах в осінньому сезоні. Інфлюенсери носять їх зі шкіряними куртками, тренчами та бомберами.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Чоботи челсі

Без стильних чобіт челсі складно собі уявити осінній гардероб. Радимо робити ставку на базові моделі в чорному кольорі з масивною підошвою. Вони чудово довершать ваші косухи, тренчі та пальта.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Чоботи на підборах

Обирайте для романтичних та елегантних образів чоботи до колін на підборах в нейтральних тонах. Вони будуть довершувати ваші сукні та спідниці.



Актуальне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest