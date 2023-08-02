Один з найкращих способів підготуватися до нового сезону – купити взуття. Обирати пальта і трикотажне вбрання ще трохи зарано, тож краще обрати взуття, яке представили дизайнери на подіумах під час показу нових колекцій осінь-зима 2023/24.

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Взуття з Т-ремінцем

Для створення взуття з T-ремінцем, дизайнери звернулися до минулих архівів. Вперше такі туфлі з’явилися у 1920-х роках. Після того, як на модній арені з’явилися туфлі у стилі Мері Джейн, T-ремінець не забарився та вже буде підкорювати модних дівчат восени.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear

Гостроносі балетки

Попри популярність заокруглених балеток, гостроносі моделі також будуть в тренді. Одягайте їх під джинси, штани та сукні.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear

Чорні лаковані туфлі

Восени в моді будуть туфлі-човники у стилі 90-х років. Це універсальне взуття ніколи не виходило з моди, тож цього року буде довершувати ваші аутфіти.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear

Висока підошва і підбори

Восени 2023 року в моді знову будуть туфлі та високій підошві та підборах. Актуальними будуть туфлі такої висоти, в яких колись Наомі Кемпбелл впала на показі Vivienne Westwoods.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear

Металік

Метал холодного тону просікся не лише на вбрання, але й на взуття. Срібло буде присутнє на чоботах, балетках та навіть кросівках.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear

Чоботи-труби

Звертайте увагу на чоботи-труби, довжина яких буде вище гомілки. Ви повинні їх легко одягати та комфортно себе в них почувати.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear

Бант

Банти будуть прикрашати восени балетки і туфлі. Це можуть бути мінімалістичні банти або ж великі габаритні.



Актуальне взуття на осінній сезон / Фото з Who What Wear