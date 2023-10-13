4 моделі трендового осіннього взуття: цікава добірка, яка сподобається всім

Обираючи взуття восени всі перш за все роблять ставку на комфорт і простоту. Важливо носити таке взуття, в якому нам увесь день буде зручно.

Осінь – чи не єдиний період, коли можна зустріти різнопланові аутфіти, пише 24 Канал. Це стосується не лише вбрання, але й взуття. У жовтні ви сміливо можете ще носити лофери, але й вже створювати свої образи з черевиками челсі.

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Лофери

Довгий період лофери вважалися офісним взуттям. Навіть зараз модниці створюють свої образи у стилі преппі на основі картатої спідниці в складки, сорочки з галстуком та довершують образ лоферами з білими шкарпетками. Все частіше можна помітити, як дівчата обирають лофери для щоденного вжитку та носять їх з джинсами та штанами.

Чоботи на підборах

Таке взуття займає особливе місце в осінньому гардеробі модниць. Чоботи на підборах чудово доповнюють спідниці, бермуди та навіть штани. Стильні приклади для натхнення шукайте на інстаграм-просторах. Майже всі інфлюенсери вже встигли вигуляти цікаві аутфіти з чоботами до колін.

Черевики челсі

Чоботи на низькому ходу з тракторною підошвою не покидають модних трендів. Вони гарно пасують до лосинів та чудово поєднуються з короткими шкіряними куртками, бомберами та дублянками.

Жокейські чоботи

Взуття у жокейському стилі – хороша інвестиція у ваш гардероб. Якщо ви любите складати образи у стилі Old Money, тоді такі чоботи стануть вашим найкращим капіталовкладенням. Вони гармонійно стилізуються з будь-яким верхнім одягом.